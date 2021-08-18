Пострадавшая в ДТП с маршруткой в КБР скончалась в больнице

Получившая серьезные травмы пенсионерка при столкновении маршрутного такси с грейдером на трассе Прохладный — Эльбрус в Кабардино-Балкарии скончалась во время операции в больнице. Об этом «360» сообщили в отделении травматологии Баксанской больницы.

Речь идет о женщине 79 лет. Врачи диагностировали у нее множественные оскольчатые переломы левой ноги. Кроме того, у нее оторвало часть правой ноги. В ходе операции она скончалась.

Пострадавший в аварии мужчина находится в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и перелом свода черепа. В данный момент его перевели в нейрохирургическое отделение Центральной республиканской больницы.

К операции готовят третью пострадавшую женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой ключицы. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Авария на трассе Прохладный — Эльбрус произошла в минувший вторник, 17 августа. Водитель автомобиля Toyota на скорости врезался во впереди идущую «газель» с пассажирами. От удара микроавтобус отбросило на грейдер.

На месте от полученных травм скончались водитель микроавтобуса и двое пассажиров. В местные больницы доставили девять человек.

После аварии завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Подозреваемым проходит водитель Toyota. В данный момент его задержали и поместили в изолятор временного содержания.