Эксклюзив 28 декабря 2022, 15:22 «Постоянно меняет показания». Адвокат рассказал о возможной убийце своих детей из Екатеринбурга Адвокат убившей в Екатеринбурге своих детей заявил, что она постоянно меняет показания

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Заседание об аресте жительницы Екатеринбурга, которая убила своих троих детей, началось. Адвокат женщины Олег Грязютин признался, что его клиентка постоянно меняет показания. Об этом сообщил корреспондент «360», который находится в суде.

«Она сказала, что в тот день была под наркотическими средствами. Сейчас пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, тогда будет все ясно», — сказал адвокат, добавив, что неясно принимала ли она запрещенные вещества сама или нет.

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По его словам, подзащитная частично признает вину.

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«Она постоянно меняет свои показания, потому что сильный стресс для человека» — отметил Грязютин.

Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга, находясь дома, задушила своих детей: двух сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочь. Женщине уже предъявили обвинения, ей грозит до 20 лет тюрьмы.