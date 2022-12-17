Эксклюзив 17 декабря 2022, 01:36 «Постоянно бил». Соседка убитой женщины в Королеве рассказала о ее сыне Знакомая убитой жительницы Королева рассказала о ее сложных отношениях с сыном РИА «Новости»

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Найденную мертвой на свалке в Королеве часто избивал ее сын, рассказала «360» знакомая убитой. По ее словам, мужчина злоупотреблял спиртным и имел психические отклонения.

По словам собеседницы «360», сын убитой злоупотреблял. Она уточнила, что он лежал в психиатрической больнице, но мать выгораживала его и отказывалась оформлять инвалидность. В последнее время он часто ходил с железным предметом, похожим на гвоздодер.

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«Он все время думал, что на него кто-то нападет, у него была такая фобия. <…> Она (мать — прим. ред.) всегда его выгораживала, но он ее постоянно бил», — рассказала женщина.

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По ее словам, они никогда не боялась его, но после случившегося у нее появился страх. Собеседница «360» добавила, что муж погибшей тоже часто ее бил. Часто — при сыне.

«Он ее тоже бил — в его присутствии, он был еще маленький, и он ему вдолбил, что мать нужно убить, что мать надо на помойку выбросить. Он говорил: „Я дал слово папе“. Он ненормальный уже давно», — отметила знакомая убитой.

Утром 14 декабря на мусорке в Королеве нашли тело женщины со связанными ногами, сообщило издание mk.ru. Авторы статьи уточнили, что по подозрению в убийстве полицейские задержали сына пенсионерки.