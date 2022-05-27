ФСБ пресекла в Крыму канал поставки оружия с Украины

Жителей Евпатории задержали при попытке купить автомат. Крымское управление ФСБ России пресекло канал поставки огнестрельного оружия с Украины, сообщил ТАСС.

Спецслужба взяла с поличным также продавца и двух посредников. Они пытались сбыть автомат АКС-74У и более 300 патронов. Были возбуждены дела по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыту, хранению, перевозке, пересылке или ношению оружия, а также основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее сотрудники ФСБ изъяли у жителя Севастополя обрез на основе винтовки Мосина, бездымный порох и тротил. Руководитель погранслужбы Владимир Кулишов сообщил, что возрос риск провокаций со стороны Украины на границе с Россией.