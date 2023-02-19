Криминал 19 февраля 2023, 10:53 Поставили на счетчик. Банда малолеток в Новосибирске навела страх на целый район Прокуратура Новосибирской области проверит информацию о группе «Ашановских» подростков РИА «Новости»

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Прокуратура организовала проверку информации о появлении в Новосибирске группы подростков, пугающей местных жителей и школьников. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Прокуратура по Калининскому району Новосибирска совместно с отделом полиции № 44 проверит появившуюся в социальных сетях информацию о неправомерных действиях группы подростков, действующей рядом с микрорайонами № 4 и 5, а также на территории торгового центра», — заявили в ведомстве.

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Прокуратура также оценит законность, своевременность и полноту действий учреждений и органов в профилактике правонарушений несовершеннолетних.

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Издание «Сиб.фм» уточнило, что местные жители начали жаловаться на группу подростков, действующую на территории торгового центра «Ашан». Одного из несовершеннолетних подростки «поставили на счетчик», заставив платить им по 100 рублей в день ежедневно.

Мама школьника сообщила, что подростки держат в страхе весь район, включая взрослых. Группу прозвали «Ашановские» по названию одноименного торгового центра.