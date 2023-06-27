Эксклюзив 27 июня 2023, 23:05 Поссорились из-за громкой музыки. Момент убийства жителя Шахт возле дома попал на видео «360»: момент убийства жителя Шахт из-за громкой музыки попал на видео

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Потасовка между двумя мужчинами, переросшая в поножовщину, произошла в городе Шахты Ростовской области на улице Делегатской. Молодые люди повздорили из-за громкой музыки, затем один из них схватил нож и вонзил его в грудь своему оппоненту, тот скончался. Видео оказалось в распоряжении «360».

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полицейские задержали 29-летнего подозреваемого.

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«По версии правоохранителей, задержанный снимал квартиру в том же доме, что и потерпевший. В дневное время возле жилого здания между соседями возник словесный конфликт», — сообщили в Telegram-канале МВД МЕДИА.

На записи, оказавшей в распоряжении канала, видно, что мужчины долго ругались. Как пишут СМИ, причиной стала громкая музыка, которую один из них слушал. Подозреваемый собирался уехать на автомобиле, но потом остановился и продолжил ругаться со своими оппонентом — 34-летним соседом. Мужчины пустили в ход руки и ноги. Затем водитель достал нож и несколько раз пырнул соперника, а потом уехал.

Пострадавший сначала присел и прокричал, чтобы ему вызвали скорую. Через несколько секунд он уже лежал на асфальте. Удар пришелся в область сердца.