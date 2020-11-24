«Посредников покупателей девственности» из Подмосковья отправили за решетку на 12 и 8 лет

Двое жителей Сергиева Посада заманивали с фейковых аккаунтов в соцсетях девушек на встречи в квартиру и насиловали их. Они заставляли своих жертв писать долговые расписки, чтобы шантажировать и избежать наказания. Возмездие настигло их через три года.

Насильники орудовали в 2017 году. Их посадили на 12 и восемь лет. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Подмосковью.

Следствие и суд установили, что мужчины обманом встречались с девушками и насиловали их. Преступления снимали на видео. Жертвами преступников стали шесть девушек, которых заставляли писать долговые расписки о займе трех миллионов рублей под проценты. Потом этими расписками их шантажировали, чтобы они не обратились в полицию.

Один из преступников оказался мошенником. Он выманивал жилье у жителей Сергиева Посада, которые ведут асоциальный образ жизни. Злоумышленники получили 20 лет колонии строгого режима на двоих — 12 и восемь лет.

Как пишет «Московский комсомолец», преступники насиловали невинных девушек. Чтобы заманить их к себе, они представлялись посредниками богатых покупателей девственности.