Посольство Армении в России пригрозили взорвать за Казахстан

Правоохранительные органы начали проверку поступившей информации о возможном минировании посольства Армении в России из-за решения ввести миротворческий контингент в Казахстан по линии ОДКБ. Об этом РИА «Новости» рассказали в дипломатическом представительстве.

«На адрес посольства поступило письмо с угрозой минирования и требованием вывести войска из Казахстана», — сообщил источник. Информация была передана полиции, которая проводит проверку сообщения, пишет НСН.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Изначальным требованием митингующих было снижение цен сжиженное автомобильное топливо, но затем ситуация переросла в столкновения с полицией и захват административных зданий.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в сложившейся ситуации. Утром 5 января политик возглавил Совет безопасности страны и призвал на помощь страны — члены ОДКБ, включая Армению, которая занимает позицию председателя.

Совет ОДКБ одобрил отправку миротворческого контингента в Казахстан, военные занимаются охраной важных государственных объектов.