Пособников террористов задержали в Новосибирске и Томске

Силовики задержали членов запрещенной в России организации в Томске и Новосибирске. Они финансировали террористов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Новосибирской области.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации „Катиба Таухид валь — Джихад“*, причастных к финансированию террористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства. Против одного выходца из ближнего зарубежья завели уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности». По данным следствия, задержанные пересылали деньги на банковские карты террористов. Их всех отправили под стражу. *«Катиба Таухид валь — Джихад» — запрещенная в России террористическая организация.