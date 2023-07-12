Криминал 12 июля 2023, 10:28 Пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» задержали в Хабаровском крае Сотрудники ФСБ задержали пособников террористической организации в Комсомольске-на-Амуре

Читать 360tv в

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Участники ячейки оказывали помощь, в том числе финансовую, членам террористической организации, находящимся в Сирии. Все задержанные оказались выходцами из Центральной Азии.

Реклама

«По местам их пребывания изъяты средства связи, содержащие значительное количество террористического и экстремистского контента», — указали в ФСБ.

Правоохранители обнаружили, что мужчины переписывались в мессенджерах и соцсетях с действующими боевиками «Хайят Тахрир аш-Шама»*, пребывающими в Сирии. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности. Фигурантов заключили под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила теракты на одном из объектов энергосистемы и в военкомате Сахалинской области. По подозрению в их подготовке задержали россиянина, являющегося сторонником украинского неонацизма.

* Запрещенная в России террористическая организация.