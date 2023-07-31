Криминал 31 июля 2023, 10:10 Пособников «Правого сектора» схватили в Воронежской области ФСБ: трех россиян задержали за передачу данных о военных объектах России «Правому сектору»

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По подозрению в госизмене задержали трех жителей Воронежской области. По версии следствия, они снабжали боевиков «Правого сектора»* ценной информацией, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Следственные органы заподозрили трех жителей Воронежской области в государственной измене в форме оказания помощи националистам из «Правого сектора»*. Задержанные передавали боевикам информацию о транспортной инфраструктуре и военных объектах на территории России.

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Их задержали в рамках уголовного дела по статье 275 Уголовного кодекса «Государственная измена». Подозреваемым грозит от 12 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

Основателя компании Group-IB Илью Сачкова приговорили за госизмену к 14 годам колонии строгого режима, штрафу на сумму 500 тысяч рублей и году ограничения свободы. В качестве вещественных доказательств в деле использовали его ноутбук и телефоны, а также визитки сотрудника ФБР и британского дипломата.

* Верховный суд России признал организацию «Правый сектор» экстремистской. Ее деятельность запрещена.