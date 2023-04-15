Криминал 15 апреля 2023, 13:38 Пособников напавшей на полицейских бандгруппы задержали в Ингушетии Власти Ингушетии сообщили о задержании 9 пособников бандитской группы, напавшей на полицию РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в Ингушетии задержали девять пособников бандитской группы, которые в марте и апреле нападали на полицейских и пост ДПС. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Задержанные на допросе рассказали силовикам о местоположении схронов с боеприпасами и оружием.

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«Правоохранители установили и задержали девять жителей Чечни и Ингушетии, оказывавших преступникам пособническую помощь при их поиске укрытия и передвижении. Силы правопорядка ведут работу по выявлению всех лиц, оказавших им содействие», — уточнили в пресс-службе.

Правительство отметило, что в Малгобекском районе республики продолжается контртеррористическая операция.

«Продолжается КТО <...> по пресечению деятельности вооруженной группы преступной группы, совершившей ряд нападений на силы правопорядка, из-за чего трое сотрудников полиции погибли и 15 получили ранения», — добавили власти.

Ранее стало известно, что одного из пособника бандитов, причастной к нападениям в Ингушетии, задержали в Чечне.