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    07 февраля 2021, 21:44

    Пособников банды Бютукаева задержали в Чечне

    Анатолий Минкин

    Помощников одного из участников ликвидированной в конце января банды Аслана Бютукаева задержали в Чеченской Республике. Об этом в эфире телеканала «Грозный» заявил министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.
    Пособников банды Бютукаева задержали в Чечне

    Он сообщил, что двоих задержанных Исмаила Исаева и Салеха Магомадова подозревают в пособничестве членом незаконных вооруженных формирований. Проверку по делу сейчас проводит республиканский главк Следственного Комитета.

    Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела и аресте подозреваемых на двое суток.

    «Исаева и Магомадова опросили в присутствии их отцов. Вся информация подтвердилась. Подозреваемые признались, что помогла Рустаму Борчишвили, который входил в банду уничтоженного Аслана Бютукаева», — рассказал Ахмед Дудаев.

    После допроса Исаева и Магомадова доставят в изолятор в Урус-Мартановском районе. Министр подчеркнул, что все попытки дальнейшего раскачивания ситуации вокруг этой темы не имеют смысла.

    О ликвидации Аслана Бютукаева 20 января объявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам один из лидеров бандитского подполья был среди шести убитых боевиков около села Катар-Юрт. В ходе контртеррористической операции ранения получили пять сотрудников силовых структур.

    Аслан Бютукаев стоял за терактом в аэропорту Домодедово в январе 2011 года. Взрывное устройство на территорию воздушной гавани принес смертник Магомед Евлоев. В результате взрыва погибли 37 человек.