Пособников банды Бютукаева задержали в Чечне

Он сообщил, что двоих задержанных Исмаила Исаева и Салеха Магомадова подозревают в пособничестве членом незаконных вооруженных формирований. Проверку по делу сейчас проводит республиканский главк Следственного Комитета.

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела и аресте подозреваемых на двое суток.

«Исаева и Магомадова опросили в присутствии их отцов. Вся информация подтвердилась. Подозреваемые признались, что помогла Рустаму Борчишвили, который входил в банду уничтоженного Аслана Бютукаева», — рассказал Ахмед Дудаев.

После допроса Исаева и Магомадова доставят в изолятор в Урус-Мартановском районе. Министр подчеркнул, что все попытки дальнейшего раскачивания ситуации вокруг этой темы не имеют смысла.

О ликвидации Аслана Бютукаева 20 января объявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам один из лидеров бандитского подполья был среди шести убитых боевиков около села Катар-Юрт. В ходе контртеррористической операции ранения получили пять сотрудников силовых структур.

Аслан Бютукаев стоял за терактом в аэропорту Домодедово в январе 2011 года. Взрывное устройство на территорию воздушной гавани принес смертник Магомед Евлоев. В результате взрыва погибли 37 человек.