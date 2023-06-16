Криминал 16 июня 2023, 18:41 Пособника телефонного мошенника задержали на востоке Москвы Мужчину, укравшего 700 тысяч рублей у пенсионерки, задержали на Хабаровской улице в Москве

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На Хабаровской улице в Москве задержали мужчину, который украл 700 тысяч рублей у пенсионерки, сообщило МВД в Telegram-канале.

Мошенник позвонил на телефон 75-летней женщине и представился сотрудником полиции. Он заявил, что дочь пенсионерки якобы стала виновницей ДТП, и потребовал деньги, чтобы не доводить дело до суда.

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Пенсионерка собрала 700 тысяч рублей и передала их курьеру, который затем перевел средства на свой счет. Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали на Хабаровской улице 35-летнего приезжего, который забрал деньги у пенсионерки. Часть средств он успел перевести организатору. Мужчина признался, что пошел на преступление не в первый раз.

Курьера арестовали. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».