Криминал 01 февраля 2024, 16:43 Послушника мужского монастыря заподозрили в убийстве петербуржца 29-летней давности

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В Тверской области накануне задержали 60-летнего послушника мужского монастыря, которого подозревают в убийстве, совершенном 29 лет назад в Петербурге. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».

Убийство произошло в 1995 году в Приморском районе Северной столицы. Тело нашли с колото-резаными ранами и возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого нашли только сейчас и после допроса задержали. Мужчина ранее был уже дважды судим.

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