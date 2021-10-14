Четырех иностранцев, причастных к террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад»*, задержали во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В ходе спецоперации у задержанных изъяли средства связи и другие материалы, которые подтверждают их противоправные действия, сообщил «Интерфакс».

По данным ведомства, иностранцы занимались тем, что вовлекали россиян в структуру запрещенной организации, публично призывали к терактам и ресурсному обеспечению террористов.

Против лидера группы возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Он находится под стражей.

Остальных членов ячейки выдворят из России и закроют им въезд в страну на длительный срок.

В начале октября ФСБ сообщала о задержании в Москве двух главарей и шести участков ячейки другой запрещенной в России террористической организации. По данным ведомства, они проводили тайные собрания и распространяли среди жителей московского региона террористическую идеологию.

*«Катиба Таухид валь — Джихад» — террористическая организация, запрещена в России.