Последователей «Катиба Таухид валь — Джихад» задержали во Владимирской области
ФСБ: четырех иностранцев задержали за причастность к «Катиба Таухид валь — Джихад»
Четырех иностранцев, причастных к террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад»*, задержали во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
В ходе спецоперации у задержанных изъяли средства связи и другие материалы, которые подтверждают их противоправные действия, сообщил «Интерфакс».
По данным ведомства, иностранцы занимались тем, что вовлекали россиян в структуру запрещенной организации, публично призывали к терактам и ресурсному обеспечению террористов.
Против лидера группы возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Он находится под стражей.
Остальных членов ячейки выдворят из России и закроют им въезд в страну на длительный срок.
В начале октября ФСБ сообщала о задержании в Москве двух главарей и шести участков ячейки другой запрещенной в России террористической организации. По данным ведомства, они проводили тайные собрания и распространяли среди жителей московского региона террористическую идеологию.
*«Катиба Таухид валь — Джихад» — террористическая организация, запрещена в России.