Последний главарь банды «Ключевские» получил 24,5 года тюрьмы за 13 убийств

Последний главарь банды «Ключевские» Владислав Телкин получил 24,5 года колонии строгого режима за 13 убийств. Приговор вынес Центральный районный суд Читы, сообщили в пресс-службе забайкальской прокуратуры.

Помимо убийств Телкин был признан виновным в бандитизме и похищении человека. По данным следствия, преступления были совершены подсудимым с 1995 по 2005 год. Жертвами Телкина стали участники других преступных группировок и мирные жители, которые не имели отношения к криминальному миру.

Также было установлено, что он причастен к убийствам двух организаторов банды «Ключевские» Константина Ключевского и Евгения Жарова. Расправа была совершена весной 2005 года. Вскоре после этого группировка была нейтрализована правоохранителями.

Руководитель ОПГ Дмитрий Непомнящий и пятеро ее участников ранее были приговорены к лишению свободы на сроки от 19,5 до 24 лет. Сейчас они отбывают наказание в колонии строгого режима. Группировка была беспощадна к врагам и лишена страха. Ее члены стали первыми в истории криминальной России, кто осмелился убить вора в законе. Подробнее о банде — в материале «360».