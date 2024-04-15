Криминал 15 апреля 2024, 18:11 Последний фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал свой арест Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал свой арест РИА «Новости»

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Сторона защиты обжаловала арест последнего фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммада Зоира Шарипзоды. Об этом сообщило РИА «Новости».

Апелляционная жалоба на арест обвиняемого поступила в Басманный суд Москвы. По информации агентства, фигурант дела о теракте является уроженцем Азербайджана. Других подробностей о подсудимом издание не публиковало.

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Ранее арест обжаловал другой фигурант уголовного дела — Назримад Лутфуллои. По версии обвинения, подсудимый имел отношение к террористам, устроившим теракт в «Крокус Сити Холле». Его адвокат Маргарита Хорева заявила, что мужчина частично признал свою вину.

Под следствием по уголовному делу сейчас находятся 11 человек. Из них апелляционные жалобы в суд подали четыре обвиняемых.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Боевики открыли огонь по зрителям в зале и подожгли Торговый центр. В результате нападения террористов погибли 145 человек.