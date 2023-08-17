Криминал 17 августа 2023, 13:39 После жестокого избиения подростка в Котельниках возбудили дело СК возбудил дело после жестокого избиения подростка в Котельниках РИА «Новости»

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Уголовное дело о хулиганстве возбудили после сообщений об избиении подростка в Котельниках. На мальчика напал мужчина во дворе многоэтажки. Сейчас личность человека устанавливают, сообщили в пресс-службе СК России по Московской области.

Из видеоролика и публикаций в соцсетях и СМИ следует, что мужчина бил подростка ногами и руками. Удары наносил по телу и по голове, уточнили в пресс-службе.

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В рамках расследования следователи планируют допросить очевидцев и пострадавшего. Личность нападавшего и его местонахождение продолжают выяснять, заключили в ГСУ.

По данным Telegram-канал Mash, на мальчика напал тренер по боксу. Он нанес не меньше 11 ударов 12-летнему подростку. Помимо этого, мужчина пытался задавить мальчика собственным весом.

Избиению пытались помешать друзья школьника. В итоге им помог прохожий.

Пострадавшего отвезли в травмпункт. После того как медики сняли побои, родители ребенка написали заявление в полицию.

В подмосковном главке МВД подтвердили, что получили сообщение о ЧП в Котельниках 15 августа. В ведомстве уточнили, что нападавшего доставили в территориальный отдел полиции.