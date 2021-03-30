После взрыва в Татарстане возбудили еще два уголовных дела

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью после взрыва газа в Зеленодольске. Там погибли два человека.

Сразу после взрыва следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. В СК уточнили, что уголовные дела соединили в одно производство.

В Следственном комитете также рассказали, что хозяин квартиры в Зеленодольске, где произошел взрыв, угрожал уничтожить жилье. Перед этим его отказались принимать в психдиспансер. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Взрыв произошел вечером 29 марта. После него последовало обрушение семи квартир. Сначала сообщалось о шестерых пострадавших. Одного мужчину нашли мертвым сразу после взрыва, еще одна женщина скончалась в больнице.

Предварительной версией взрыва считают утечку газа. В районе, где произошел взрыв, ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Всего в доме девять этажей, он был построен 1974 году. В нем проживают почти 100 человек.