Российского судью сдали ФСБ после взятки за УДО

Судья в отставке Михаил Бурцев попал под судебное разбирательство из-за взятки за условно-досрочное освобождение (УДО) одного из-заключенных. Мужчину сдала ФСБ пристав-исполнитель Альфия Гениятова, сообщило издание Legal.Report.

По информации издания, в 2019 году Бурцев работал в Волжском районном суде. Тогда Гениятова попросила Бурцева удовлетворить ходатайство об УДО Александра Мукоедова. Осужденный находился под стражей за убийство охранника на заправке. Мукоедова приговорили к девяти годам заключения.

Следствие считает, что судья потребовал за положительное решение 500 тысяч рублей. Гениятову задержали, когда она получала деньги родственников заключенного. После этого сотрудники ФСБ предложили приставу посодействовать в изобличении судьи. В итоге Бурцева задержали с поличным.

Судья подал в отставку спустя месяц после задержания. Свою вину Бурцев не признал. При этом адвокаты утверждают, что Гениятова подкинула деньги Бурцеву. Прокурор попросил отправить бывшего судью под стражу на 10 лет, а также назначит штраф на сумму 1,5 миллиона рублей. Гениятова получила три года лишения свободы за посредничество во взяточничестве. Еще семь лет к своему сроку получил Мукоедов.