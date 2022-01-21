После выстрела в женщину в Подольске начали проверку

Жительницу Подольска доставили в больницу после того, как мужчина выстрелил в нее из травматического пистолета. СК начал проверку.

В правоохранительные органы Подольска 21 января поступило сообщение о том, что 28-летняя женщина была ранена и получила травму в области шеи, ее госпитализировали.

По предварительной информации, ее сожитель чистил травматический пистолет и случайно выстрелил.

«По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи опрашивают родственников, выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты проверки.

По данным газеты «Известия», выстрел произошел около 01:00 21 января. Стрелявшим, по сведениям издания, является начальник отдела УИСК ГУОООП МВД России Алексей Кулдошин, его жена — лейтенант полиции.