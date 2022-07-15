После убийства семьи в Новошахтинске возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве после расстрела четырех членов семьи в Новошахтинске. Еще одного ребенка госпитализировали с огнестрельными ранениями, сообщили в пресс-службе СК РФ по Ростовской области.

На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления Аслан Хуаде. Выяснением обстоятельств убийства займутся специалисты первого отдела по расследованию особо важных дел ростовского ведомства.

Дело возбудили по статьям об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, а также покушении на убийство малолетнего.

В СК уточнили, что сейчас идут необходимые следственные и оперативные действия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего, мотив убийства и причастных к совершению преступления лиц.

По данным источника «360», расстрелять семью мог 36-летний местный житель. Четырех человек, в том числе ребенка, обнаружили мертвыми в квартире. Выжить удалось только маленькой девочке.