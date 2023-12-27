Криминал 27 декабря 2023, 12:29 После убийства 16-летнего подростка в общежитии Кемерова возбудили уголовное дело

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В Кемерове возбудили уголвное дело об убийстве в отношении 17-летнего подростка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР региона.

Предположительно, молодой человек был в одном из общежитий города в компании знакомых. Подростки поссорились, и гость схватился за нож. Одним ударом он убил 16-летнего парня и ранил еще двоих. Пострадавших подростков 14 и 17 лет госпитализировали. Нападавшего задержали, ему готовятся предъявить обвинения в убийстве и покушении на убийство.

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