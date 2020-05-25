После стрельбы в ЖК «Ясный» допросили 15 человек и провели обыски

Жители Москвы устроили перестрелку в жилом комплексе «Ясный». Следователи уже начали расследовать дело. Они допросили 15 свидетелей и провели обыски, во время которых нашли различное оружие.

Следователи начали расследование сразу по нескольким статьям: покушение на убийство двух и более лиц, хулиганство и незаконный оборот оружия. Правоохранители выяснили, что вечером 24 мая мужчины начали конфликтовать на парковке возле жилых домов на Каширском шоссе. Одного из участников ссоры ранили во время перестрелки.

«Допрошены более 15 участников конфликта и очевидцев, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, у которых обнаружено огнестрельное оружие различной модификации», — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

После инцидента назначили необходимые экспертизы. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и расследовать дело.

Ранее очевидцы рассказали «360», что перестрелка произошла в жилом комплексе «Ясный». Мужчины не смогли разъехаться на машинах и решили выяснить отношения с помощью оружия. Повреждения получили несколько автомобилей жильцов, но никто из местных жителей не пострадал.