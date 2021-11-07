Уголовное дело завели после стрельбы в подъезде жилого дома в Балашихе

Правоохранители возбудили уголовное дело после стрельбы в подъезде жилого дома в Балашихе. Выстрел прозвучал во время конфликта между жильцами дома № 30 на Чистопольской улице и ремонтниками лифта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что в полицию позвонила одна из жительниц дома. Она рассказала, что в одном из подъездов произошел конфликт, во время которого прозвучал выстрел.

«Установлено, что инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома. В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел, предположительно, из травматического пистолета», — сказано в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас полиция устанавливает причины конфликта, а также ищет его участников. Кто именно сделал выстрел из травматического пистолета, пока неясно.

Житель Красноярска выстрелил в школьника из травматического пистолета на футбольном турнире. Все произошло во время игры в спорткомплексе «Изумруд» 6 ноября. По данным СМИ, оружие с собой принес один из отцов. В какой-то момент он стал выкрикивать замечания в сторону команды-соперника. Находящийся рядом с ним подросток сделал ему замечание, после чего начался конфликт. В результате 43-летний мужчина дважды выстрелил в 17-летнего мальчика.