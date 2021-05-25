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    25 мая 2021, 10:38

    После смерти ребенка со страшными ожогами в Челябинске задержали его отчима

    Екатерина Шамина

    В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка. Им оказался 34-летний отчим мальчика.

    После смерти ребенка со страшными ожогами в Челябинске задержали его отчима

    По версии следствия, мальчик не без помощи пьяного отчима получил серьезные ожоги, после которых через несколько дней умер. На теле ребенка также были обнаружены синяки. Челябинца задержали в рамках уголовного дела по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

    «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

    Следователи после смерти мальчика завели еще одно уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В ходе расследования они будут проверять работу социальных служб и органов опеки, которые должны были контролировать условия жизни и воспитания детей в семье.