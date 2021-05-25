После смерти ребенка со страшными ожогами в Челябинске задержали его отчима

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка. Им оказался 34-летний отчим мальчика.

По версии следствия, мальчик не без помощи пьяного отчима получил серьезные ожоги, после которых через несколько дней умер. На теле ребенка также были обнаружены синяки. Челябинца задержали в рамках уголовного дела по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Следователи после смерти мальчика завели еще одно уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В ходе расследования они будут проверять работу социальных служб и органов опеки, которые должны были контролировать условия жизни и воспитания детей в семье.