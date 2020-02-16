После резни в московском храме полиция возбудила дело

По факту нападения мужчины на прихожан храма в Москве возбуждено уголовное дело. Приезжий 26-летний Ефим Ефимов стал фигурантом дел о хулиганстве и побоях.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, на месте происшествия найдены нож и перчатки, которые принадлежат задержанному. Кроме того, правоохранители обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Пакет направили на исследование, сообщил «Интерфакс».

Происшествие случилось утром 16 февраля в храме Святителя Николая в Москве. Как рассказал настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков, перед началом литургии в алтарь забежал молодой человек, который, размахивая ножом, напал на служителей храма. Два человека ранены. Состояние их здоровья опасения не вызывает: они больше напуганы.

«Хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, прихожан за то, что все помогли сначала его обезвредить, быстро среагировали и сотрудники полиции, его задержали. Сейчас идет следствие», — рассказал отец Кирилл.

Правоохранители задержали 26-летнего жителя Липецкой области Ефима Ефимова. Его родители уже рассказали, что парень никогда не был замечен ни в каких отклонениях, был спокойным и адекватным и для семьи случившееся — шок, сообщила газета «Известия».