После ремонта железной дороги под Ростовом пропали 1,5 млрд рублей

Как выяснили следователи, с февраля по декабрь 2018 года подозреваемый контролировал комплексную реконструкцию участка пути от поселка имени Горького через Котельниково и Тихорецкую до станции Крымская. Линия проходит между Волгоградской и Ростовской областями.

По версии правоохранителей, замначальника подписал акты выполненных работ. При этом он наверняка знал, что изложенное на бумаге не соответствует действительности. Более того, он надавил на своих подчиненных, чтобы и те подписали необходимые закрывающие документы. После того, как бумаги были оформлены, подрядчику из казны ушли 1,5 миллиарда рублей за якобы выполненные работы.

Что стало в итоге с деньгами, следователи пока не сообщили. В Следственном комитете уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства казнокрадства. Расследование уголовного дела продолжается.