Наталья Кривко из станицы Баговская часто отпускала девятилетнего сына в гости к тете, которая позже созналась в его убийстве. В беседе с «360» мама погибшего школьника отметила, что он никогда не жаловался на родственницу.

«У нас с детьми конфликтов как таковых не было. Он (сын — прим. ред.) туда часто ходил. Если он баловался, она ругала его. Не била, он не говорил об этом. Со мной конфликт случился, когда пропал сын. И то, знаете, конфликтом я это не назвала бы», — рассказала Наталья.

По ее словам, жена брата предлагала ей раньше стать крестной племянников-двойняшек. После исчезновения ребенка мама малышей напоминала об этом, но тогда Кривко было совершенно не до этого. Из-за этого женщины немного повздорили.

«После того как пропал сын, она сама отдалилась», — добавила Наталья.

Родственница перестала приходить в гости именно во время поисков мальчика. В них она участия не принимала, но активно интересовалась происходящим. По словам Натальи, обвиняемая хотела оставаться в курсе дел.

Мама убитого ребенка сейчас призналась, что в кругу самых близких обсуждалась возможная причастность тетки к исчезновению. Однако о своих подозрениях семья никому не сообщала. Больше всех в виновность женщины не хотел верить ее муж — дядя Богдана.

«Он сам в шоке был. Не верил до последнего», — отметила Наталья.

Эта история произошла в мае этого года в Краснодарском крае. В органы поступило сообщение, что девятилетний мальчик ушел из дома 10 мая и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело и начали расследование.

Позже выяснилось, что в исчезновении школьника замешана 28-летняя гражданская жена его дяди. Ее обвинили в убийстве ребенка и задержали. Она рассказала, что 10 мая ребенок пришел к ней в дом.

Он громко слушал музыку, из-за чего мог разбудить маленьких детей женщины. После этого она сделала замечание мальчику и между ними произошла ссора. Во время конфликта обвиняемая, по ее словам, задушила сына Натальи.

После этого она скрыла все следы преступления. Сейчас женщина находится под стражей и ждет суда. Следователи должны получить результаты судмедэкспертизы, которые укажут точную причину смерти ребенка.