Криминал 13 марта 2023, 08:50 После покушения на жизнь командира спецназа «Ахмат» возбудили дело РИА «Новости»: СК возбудил дело после попытки отравления командира спецназа «Ахмат» РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили после попытки отравления командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, сообщил РИА «Новости» адвокат Денис Шапиро. По его словам, в рамках расследования уже начался опрос свидетелей и очевидцев, но личности подозреваемых в преступлении пока не установлены.

Шапиро уточнил, что дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, возбудил военный следственный отдел ГВСУ Следственного комитета России.

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«Апти Аронович Алаудинов и его адъютант лейтенант Джамбулат Мизаев признаны потерпевшими», — добавил собеседник агентства.

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По данным юриста, отравляющее вещество из конверта, который получил командир спецназа «Ахмат», направили на экспертизу. В ГВСУ эти данные пока официально не подтвердили.

О попытке отравления Алаудинова ранее сообщал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, адъютант командира спецназа 8 февраля получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что бумагу пропитали отравляющим веществом. Всех, кто контактировал с конвертом, госпитализировали.