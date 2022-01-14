После падения самолета А-22 на Алтае завели дело

После крушения легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» в Алтайском крае завели уголовное дело. Об этом сообщили на сайте Восточного межрегионального управления СК РФ на транспорте.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна. По данным СК, самолет А-22 в пятницу днем совершил аварийную посадку недалеко от населенного пункта Белокуриха-2. На борту находились два человека: командир самолета, он же собственник, и один пассажир. Они выжили, но их доставили в больницу.

На место происшествия выехала следственная группа. Обстоятельства выясняются.

О крушении самолета А-22 ранее сообщили в алтайском МЧС. Это произошло примерно в километре от аэродрома в населенном пункте Старобелокуриха. На место направили 24 спасателя и шесть единиц техники, в том числе 18 человек и три машины от МЧС. Сообщалось, что пилот и пассажир получили травмы средней степени тяжести.

СМИ писали, что на борту мог оказаться и третий человек — жена пилота, но она осталась на земле.