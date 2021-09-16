После отравления неизвестным веществом 16 школьников из Махачкалы попали в больницу

Старшеклассники одной из школ Махачкалы распылили неизвестное вещество в учебном учреждении. После этого 16 детей попали с отравлением в больницу. Трое из них находятся в реанимации.

На сайте Министерства образования и науки Дагестана говорится, что все произошло в школе № 36.

В скорую помощь позвонили и сообщили об отравлении детей в школе. Туда приехали медики, а также представители министерства и правоохранительных органов.

«Удалось установить, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное <…> [газообразное] вещество, из-за которого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых в реанимации. Состояние у всех стабильное», — сказано в сообщении.

После случившегося всех детей вывели из помещения, занятия учеников второй смены отменены. Сейчас в школе проводится генеральная уборка с дезинфекцией, здание проветривается.

МЧС направило психологов в больницу. Они будут работать с пострадавшими детьми. Родителям других школьников рекомендовали при выявлении схожих симптомов также обращаться в больницу.