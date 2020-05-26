После осквернения памятника ВОВ в Подмосковье завели уголовное дело

Житель Черноголовки растоптал цветы у обелиска Воинской славы в подмосковном городе. Против него возбудили дело о вандализме.

Момент преступления попал в объектив камер видеонаблюдения. Полиции удалось установить личность подозреваемого. 37-летнего мужчину задержали.

«Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ „Вандализм“», — уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На допросе житель Подмосковья заявил, что был в дурном настроении, и поэтому решил осквернить памятник.

К обелиску на бульваре Золотого он подошел утром 23 мая. Сначала мужчина в капюшоне просто гулял рядом, а потом забрался на постамент и начал пинать ногами венок в виде пятиконечной звезды, растоптал и раскидал цветы.

За преступление жителя столичного региона могут посадить на три года. Это будет его первая судимость.