После обрушения моста в Мурманской области возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения железнодорожного моста в Мурманской области. СК опубликовал видео с места происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины обрушения.

Пролет железнодорожного моста на перегоне Кола — Выходной Октябрьской железной дороги обрушился 1 июня. В этот момент на конструкции никого не было, пострадавших нет. Теперь рабочие с помощью экскаватора разбирают завалы на берегу.

Перегон Выходной — Кола закрыли 30 мая из-за высокого уровня воды в реке после таяния снега. По предварительным данным, причиной обвала могло стать подмывание насыпи опоры инженерного сооружения.

Из-за происшествия железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано. Всех пассажиров доставляют в Мурманск и из города автобусами.

РЖД временно запретили погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла.