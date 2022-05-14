После матча НБА в Милуоки началась стрельба, трое погибли

После завершения матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Милуоки между «Баксом» и Бостоном» рядом с ареной «Файсерв-форум» произошла стрельба, три человека погибли. Об этом сообщило издание WISN.

Неизвестный мужчина открыл огонь в толпе болельщиков, погибли женщина, мужчина и 12-летняя девочка. Также два человека получили ранения, они находятся под присмотром медицинских служб.

Сайт TMJ4 написал, что правоохранители задержали предполагаемого стрелка. Причина произошедшего на данный момент не известна, пишет RТ.

«Бакс» на своем паркете проиграл «Бостону» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА со счетом 95:108, судьба серии до четырех побед решится в седьмой встрече.

Ранее сообщилось, что на окраине Роттердама мужчина открыл стрельбу, есть погибшие и раненые.