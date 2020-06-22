После массовой драки в Норильске открыли уголовное дело

Полиция завела уголовное дело о хулиганстве из-за массовой драки в Норильске. Причиной конфликта стала девушка.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. Сама потасовка случилась вечером 20 июня на одной из улиц города. В ней участвовали молодые люди родом из Азербайджана и Дагестана. Они поссорились из-за 14-летней девушки.

Чуть ранее два 20-летних парня решили с ней познакомиться и написали ей. Однако переписку увидел старший брат школьницы. Это все ему не понравилось, и он решил лично встретиться с ухажерами. На подмогу он позвал 39 своих приятелей.

Видео сходки опубликовано в социальной сети во «ВКонтакте», на странице «ЧП Норильск».

На кадрах видно, что в ней участвовали несколько десятков мужчин. Потом на место приехали сотрудники полиции, а участники конфликта разбежались.

Однако в ведомстве отметили, что несколько участников потасовки все же задержали. Остальных ищут. Сейчас опрашиваются свидетели.

Известно, что во время конфликта никто не пострадал. Решается вопрос о привлечении замешанных в потасовке людей к ответственности.