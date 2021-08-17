После крушения самолета Ил-112В возбудили дело о нарушении правил безопасности

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после падения Ил-112В неподалеку от Кубинки. Об этом сообщили в Следственном комитете, передал «Интерфакс».

«По факту крушения самолета ИЛ-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта“», — заявила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Днем 17 августа стало известно о крушении Ил-112В недалеко от Кубинки. Самолет загорелся во время полета, а затем рухнул в лесу. По предварительным данным, во время тренировочного полета у него загорелся правый двигатель.

Известно, что на борту были летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. На месте крушения работают специалисты. Ростех создал специальную комиссию для выяснения всех причин случившегося. В нее войдут сотрудники авиастроительных НИИ и заводов.

Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения. Его создали на Воронежском авиационном заводе. Экипаж прилетел в Московскую область для подготовки к участию в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Он пройдет с 22 по 28 августа в Кубинке.