После избиения ребенка с инвалидностью в Красноярском крае возбудили дело о халатности

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц опеки и попечительства, которые не обращали внимание на сообщения о систематических истязаниях матерью малолетнего ребенка. Прокуратура вынесла представления главе района и начальнику районной полиции.

Женщина периодически избивала и морила голодом своего маленького ребенка-инвалида в поселке Бор. О судьбе мальчика беспокоилась знакомая подозреваемой. Она несколько раз сообщала в органы системы профилактики об избиении ребенка-инвалида. События начали развиваться только после того, как женщина сняла избиение ребенка его матерью на камеру мобильного телефона.

«Ранее подозреваемая уже была лишена родительских прав на старшую дочь, опеку над которой в настоящее время оформила бабушка. Также в связи с нахождением детей в опасной ситуации в 2020 году у нее изымали на несколько месяцев младших детей, но в ноябре 2020 органы опеки удовлетворили ее ходатайство в возврате детей в семью в связи с принятием женщиной мер к исправлению, с условием установления надзора за семьей. Таким образом, халатное отношение сотрудников отдела по опеке и попечительству, выразившееся в ненадлежащем надзоре над семьей, привело к существенному нарушению прав и законных интересов малолетнего ребенка», — сообщили в Следственном комитете.

Следователи в ближайшее время установят имена всех сотрудников отдела по опеке и попечительству управления образования администрации города Назарово, которые закрывали глаза на проблемы семьи. На них заведено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

Прокуратура также провела проверку, которая показала, что органы системы профилактики Назаровского района не приняли своевременные меры по защите прав и законных интересов проживающих в семье малолетних детей. Ведомство внесло представление главе Назаровского района и начальнику районной полиции.