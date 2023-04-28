Криминал 28 апреля 2023, 16:24 После гибели ребенка в пожаре в Свердловской области возбудили дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетнего мальчика при пожаре в городе Реж Свердловской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Пламя охватило жилой дом 27 апреля, ребенок не смог самостоятельно выбраться из горящего помещения. Решение о возбуждении уголовного дела приняли после обнаружения признаков причинения смерти по неосторожности.

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Отмечается, что специалисты рассматривают несколько версий произошедшего.