Криминал 20 июня 2023, 17:36 После гибели рабочих на Тамбовском похоровом заводе возбудили дело СК возбудил дело после гибели рабочих на Тамбовском пороховом заводе РИА «Новости»

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Жертвами взрыва и последующего пожара на Тамбовском пороховом заводе стали рабочие подрядной организации, которые занимались ремонтом помещения. На месте погибли четыре человека, количество получивших травмы пока уточняется. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что по факту случившегося завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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На место происшествия прибыла группа криминалистов, которые приступили к осмотру и опросу очевидцев для установления всех обстоятельств и причин взрыва и пожара.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что взрыв и последующий пожар на пороховом заводе произошли во вторник, 20 июня. Он подтвердил, что несколько человек погибли и получили травмы.

Глава региона подчеркнул, что причиной происшествия стал человеческий фактор и угрозы для населенных пунктов и сотрудников завода нет.

СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что травмы различной степени тяжести на Тамбовском пороховом заводе получили 16 человек.