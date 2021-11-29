После гибели детей в ДТП на Алтае возбудили дело

После гибели троих детей в ДТП на алтайской трассе Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом само ведомство сообщило на своем сайте.

По информации следователей, в Тальменском районе автомобиль с детьми столкнулся со снегоуборочным составом на железнодорожном переезде. За рулем находилась их учительница, которая везла их домой в село Наумово. Сейчас организация доставки школьников на учебу подвергнута проверке на предмет халатности.

Сама учительница и еще один ребенок оказались в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в Ростове-на-Дону иномарка врезалась в здание лицея № 33. За рулем BMW находилась женщина — предположительно, пьяная. По предварительным данным, никто из детей не пострадал. Повреждены сам автомобиль и фасад строения.

А 28 ноября смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло на 48-м километре Минского шоссе в Голицыне. Его жертвой стал подросток в салоне машины, в который врезались еще две.