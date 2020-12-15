После гибели 11 человек в башкирском пансионате возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как при пожаре в частном пансионате Башкирии погибли 11 человек. Ход расследования контролирует руководство республиканского ведомства.

Дело завели о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, уточнили в пресс-службе регионального СК РФ.

Предварительно установлено, что ночью 15 декабря в деревне Ишбулдино загорелось здание частного пансионата «Дом престарелых». В охваченном огнем помещении находились 15 человек: четверо из них выбрались самостоятельно.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела 11 человек», — напомнили в СК.

На место происшествия направили следователей-криминалистов и руководство аппарата следственного управления, представителей территориального отдела ведомства, сотрудников МВД и МЧС.

Специалисты осматривают пожарище, после чего назначат необходимые судебные экспертизы для установления точных причин случившегося. Ведется допрос очевидцев и изучение документов, на основании которых в пансионате оказывали услуги пожилым людям. Устанавливаются родственники и законные представители потерпевших.

Следователям предстоит выяснить, обеспечивалась ли в заведении противопожарная безопасность. Они также оценят работу контролирующих органов, которые отвечают за соответствия правил безопасности установленных законом требованиям и нормам.

Расследование лично контролирует руководитель СК РФ Башкирии. На месте работает оперативный штаб, который координирует действия правоохранительных органов и экстренных служб.