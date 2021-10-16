После ДТП с автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

После ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде, при котором пострадали больше 20 человек, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Предварительно следователи установили, что водитель автомобиля «ГАЗ», выезжая с прилегающей территории, при наличии знака «уступи дорогу», произвел столкновение с автобусом «ЛиАЗ», который совершил столкновение с маршрутным такси «ПАЗ».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сказано в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

ДТП с грузовиком и двумя автобусами в Нижнем Новгороде произошло днем, 16 октября. В одном из пострадавших автобусов в момент столкновения находились 50 человек. Изначально сообщалось о 15 пострадавших.