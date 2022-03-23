После драки мигрантов в Новой Москве открыли уголовное дело

Уголовное дело заведено после драки мигрантов на Скандинавском бульваре в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

«22 марта, около 21:20, в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Скандинавском бульваре в поселке Сосенское ТиНАО», — сказано в сообщении ведомства.

Полиция на месте случившегося нашла человека, предположительно, с ножевым ранением. Его доставили в больницу.

В территориальный отдел полиции доставили людей, в отношении которых правоохранительные органы составили протоколы об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство», в отношении другой группы составили протоколы об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».

По факту драки открыто уголовное дело о хулиганстве. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Человека, который ранил другого во время драки, ищут.

Ранее Telegram-канал MSK написал, что не менее 20 мигрантов участвовали в драке во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре.