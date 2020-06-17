После бунта азербайджанцев в Дагестане завели дело и задержали 10 человек

Следственный комитет открыл уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти после потасовки азербайджанцев в Дагестане. Уже задержано десять подозреваемых.

Также в СК РФ по региону отметили, что дело возбудили и по статье УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

В столкновениях в палаточном лагере в Дагестане 15 июня принимали участие не менее 400 человек. В результате произошедшего пострадали девять полицейских. Кроме того, бунтовщики повредили пять служебных автомобилей. Общий ущерб, нанесенной полиции, составил около 400 тысяч рублей.

По данным Следственного комитета, азербайджанцы вышли на федеральную автодорогу «Кавказ» и пытались остановить движение. На место прибыли стражи порядка, в которых они бросали камни и другие предметы. Источник «360» рассказал, что для наведения порядка полицейские выстрелили вверх. Никто при этом не пострадал.

Причиной конфликта стало то, что азербайджанская сторона пропускает через границу не более 100 человек в день. При этом в палаточном городке находятся свыше 400 жителей Азербайджана.