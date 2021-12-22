Поножовщина произошла в поселке Усть-Ижора Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла в кафе грузинской кухни на Петрозаводском шоссе 21 декабря около 21:30. Посетители заведения повздорили, в результате чего одному из них нанесли несколько ножевых ранений. Пострадавшего доставили в больницу.

«Доставлен в больницу с ножевым ранением грудной клетки, проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, гемоперитонеумом, в состоянии средней тяжести», — рассказали в ведомстве.