Жители Ростовской области до смерти избили посетителя бильярдной

Двое молодых людей 18-ти и 28-ми лет до смерти забили 48-летнего посетителя бильярдной в слободе Большая Мартыновка под Волгодонском. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по Ростовской области.

Посетитель бильярда сделал замечание молодым людям за шумное поведение. Злоумышленникам это не понравилось. Они избили пострадавшего и покинули место происшествия. В результате мужчина погиб на полу заведения от полученных травм.

Полицейские задержали подозреваемых. Против них возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».