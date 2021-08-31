Посетителя бара в Татарстане застрелили из самодельного пистолета

В баре поселка Октябрьский в Татарстане ночью 29 августа вспыхнул конфликт между двумя посетителями. Один из них выхватил самодельный пистолет и застрелил своего оппонента. Подозреваемого в убийстве — 40-летнего жителя Казани — задержали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, подозреваемый приехал в бар Октябрьского и начал беседовать с одной из сотрудниц заведения и ее знакомой. В это время погибший начал скандалить с одной из женщин. Между мужчинами разгорелся конфликт. Подозреваемый в преступлении изрешетил вклинившегося в беседу человека.

«Причастность к совершению преступления подозреваемый не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи отметили, что погибшему было 46 лет. На его теле обнаружили множественные огнестрельные ранения. Против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники СК сейчас восстанавливают картину произошедшего.

На прошлой неделе драка со стрельбой произошла в одном из баров Гатчины.