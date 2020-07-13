Посетители лишили пальцев статую Венеры в Петергофе

Вандалы орудовали в промежутке с вечера 10 июля по утро следующего дня. Охранники не предотвратили беспредел в западной части Нижнего парка Петергофа, так как не видели разрушителей.

Представители музея сообщили о произошедшем в Министерство культуры РФ. Теперь памятник Богине любви будут реставрировать, сообщила «Газета.ru».

Скульптура Венеры Медицейской, установленная в Петергофе, является копией греческого оригинала, который был утрачен.

Ранее сообщалось, что сезон фонтанов в историческом питерском музее-заповеднике начнется с начала июля. К посещению открыты верхний и нижний парки, однако при покупке входного билета предлагают выбрать время визита.